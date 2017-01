Tequila Works: abbiamo temuto che RIME non venisse mai pubblicato

Dopo essersi presentato nel 2013 come esclusiva PlayStation 4,è successivamente rinato come titolo multipiattaforma, ed è atteso ora a maggio 2017. Il periodo intercorso fra i due avvenimenti è stato però travagliato per gli sviluppatori dii quali hanno addirittura temuto di dover abbandonare il progetto.

"Sì, ci sono stati diversi momenti in cui abbiamo pensato che non sarebbe mai stato pubblicato. A dire il vero, io ne ero completamente certo. Per fortuna le cose sono cambiate", le parole di Raul Rubio a IGN.com. "La cancellazione sarebbe arrivata a causa di motivi tecnici, e non finanziari o di business. Quando abbiamo annunciato di voler riacquisire l'IP di RIME, circolavano rumor che suggerivano la cancellazione del gioco. In realtà, in quel momento ci stavamo spostando in un ufficio più grande, il che è molto diverso dall'essere sul punto di chiudere, no?", ha quindi concluso.

RIME è atteso a maggio su PC, PS4, Xbox One e Switch. Nelle scorse settimane sono emersi i primi 27 minuti di gameplay del titolo.