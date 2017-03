TERA in arrivo su PS4 e Xbox One, aperte le iscrizioni alla Closed Beta

Come promesso alcuni mesi fa,ha confermato che porteràsu PlayStation 4 e Xbox One. L'MMORPG, già disponibile su PC, arriverà su console in forma di free-to-play e includerà l'interno mondo di gioco. Sia l'interfaccia utente che i controlli, inoltre, sono stati ridisegnati e ricostruiti per l'occasione.

In aggiunta, En Masse Entertainment ha annunciato una Closed Beta del titolo su console, a cui potete iscrivervi collegandovi direttamente al sito ufficiale del gioco. La software house ha infine pubblicato il trailer di annuncio per console (che trovate riportato in apertura), ed ha promesso maggiori dettagli nei prossimi mesi riguardanti i piani per la beta, nonché per la data di pubblicazione ufficiale del titolo.