Teraflops: boom di ricerche su Google il giorno dell'annuncio di Xbox Scorpio

L'utente di Twitter "Mikey1123" ha condiviso conun grafico di Google Trends che mostra come le ricerche del termine "" abbiano subito una vera e propria impennata il 12 giugno scorso, data di presentazione di

Come ricorderete, allo scorso E3 di Los Angeles, a sorpresa Microsoft ha annunciato Xbox Scorpio, da subito definita come la console più potente mai progettata. Il giorno stesso, la parola "Teraflops" ha registrato un boom di ricerche su Google, trends proseguito poi fino al 18 giugno, ovvero per tutta la settimana dell'Electronic Entertainment Expo. Lo stesso Spencer ha risposto con un breve messaggio: "Non l'avevo mai visto... mi ha fatto sorridere."

Ricordiamo che all'E3 2017, Microsoft svelerà design, prezzo e line-up di lancio di Xbox Scorpio, l'appuntamento con il reveal completo è previsto per domenica 11 giugno alle 23:00, ora italiana.