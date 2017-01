Terminati i lavori sulla sceneggiatura del film di Uncharted

Con una foto pubblicata su Instagram, lo sceneggiatoreha annunciato di aver terminato i lavori sulla sceneggiatura del film di, attualmente in fase di produzione negli studi di

Carnahan sembra essere particolarmente contento del lavoro svolto fino a questo momento: "Ho finito! Adesso inizia il lavoro vero. Se a Hollywood gira una sceneggiatura più bella di questa, voglio leggerla, perchè questa è incredibile!"

La produzione sarà diretta da Shawn Levy, noto per il suo lavoro il film come Real Steel e Una Notte al Museo, il film di Uncharted narrerà le avventure di Nathan Drake alla ricerca di El Dorado. Ancora nessuna notizia certa riguardo la data di uscita e gli attori coinvolti nella pellicola, sappiamo però che Mark Wahlberg non sarà coinvolto nel progetto.