Terra Battle 2: il gameplay del Jrpg di Hironobu Sakaguchi in un nuovo trailer

ha pubblicato un nuovo trailer per, presentandoci il gameplay e le meccaniche del nuovo Jrpg di Hironobu Sakaguchi in arrivo su PC e piattaforme mobile. Il video, della durata complessiva di oltre sei minuti, è stato riportato in cima alla notizia.

Il filmato mostra le caratteristiche della mappa e la possibilità di impostare la formazione del party prima che la battaglia abbia inizio, oltre a gettare uno sguardo su qualche combattimento e su una boss fight accompagnata da una cutscene. In questo trailer, invece, potete conoscere da vicino i personaggi della nuova avventura.

Terra Battle 2 uscirà nel corso dell'Estate su PC, dispositivi iOS e Android in Nord America e Giappone, nessuna conferma invece per quanto riguarda la release europea.