ha pubblicato oggi un nuovo trailer didedicato ai personaggi del gioco: il video fornisce una panoramica su alcuni degli eroi che incontreremo durante l'avventura, permettendo di dare uno sguardo alle loro principali abilità.

Terra Battle 2 offre un cast completamente rinnovato, nuovi mondi da esplorare e meccaniche di gioco parzialmente rivisitate rispetto a quelle del primo capitolo. Il gioco è atteso in Giappone durante l'estate su iOS, Android e PC, distribuito come free-to-play, nessuna conferma invece riguardo un possibile arrivo di Terra Battle 2 in Occidente.