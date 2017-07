Terra Battle 2: il nuovo trailer è dedicato ai protagonisti dell'avventura

ha pubblicato un nuovo trailer per, mostrandoci i personaggi principali del gioco disegnati da Kimihiko Fujisaka. Ricordiamo che il titolo verrà pubblicato nel corso di questa Estate su PC e dispositivi Mobile in Giappone e Nord America.

In cima alla notizia trovate il nuovo trailer ufficiale di Terra Battle 2, mentre in basso vi abbiamo riportato gli artwork dei personaggi realizzati da Kimihiko Fujisaka (già designer di titoli come The Last Story e Drakengard). Anche se Terra Battle 2 è al momento sprovvisto di una data di uscita ufficiale, lo sviluppatore ha confermato una finestra di lancio estiva su PC e dispositivi iOS e Android, almeno per quanto riguarda il Giappone e il Nord America.

Con l'occasione vi riproponiamo un video gameplay off-screen tratto dalla versione mobile del gioco.