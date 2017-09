ha annunciato chesarà disponibile in Giappone dal 21 settembre, scaricabile gratis (con supporto per gli acquisti In-App) da App Store e Google Play. Per l'occasione, lo studio ha pubblicato anche un nuovo trailer del gioco.

I giocatori interessati possono pre-registrarsi cliccando qui, durante l'estate inoltre Hironobu Sakaguchi ha annunciato una collaborazione con Tetsuya Nomura, il quale disegnerà un personaggio del gioco. Al momento, Terra Battle 2 non ha ancora una finestra di lancio per l'Occidente, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Mistwalker.