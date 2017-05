Terra Battle: in arrivo nuovi personaggi per il JRPG di Hinorobu Sakaguchi

Nella giornata odierna,, padre della serie die attualmente al capo di, ha presentato i nuovi personaggi che presto verranno introdotti all'interno di, JRPG disponibile su dispositivi mobile.

I nuovi personaggi sono stati mostrati con una galleria di artwork che potete trovare in calce all'articolo: gli screenshot permettono di osservare le tre forme in cui ciascun personaggio si presenterà man mano che si avanzerà in-game. In cima all'articolo, invece, trovate direttamente il video di presentazione pubblicato in giornata da Sakaguchi.

Lasciandovi alla visione delle immagini, ricordiamo che Terra Battle è disponibile per dispositivi iOS e Android. Una versione console del titolo è attualmente in fase di lavorazione, anche se al momento non possediamo molte informazioni utili al riguardo.