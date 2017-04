Terrorbane: il gioco di ruolo stile 16 bit di BitNine Studio

è un gioco che richiama lo stile dei classici JRPG, rifacendosi all'epoca 16 bit. Durante questa avventura, il giocatore sarà vittima dello sviluppatore stesso che, con l'intento di creare "", lo utilizzerà per condurre i propri test.

Strutturato come un tradizionale JRPG ad ambientazione fantasy, Terrorbane narra la storia di uno sviluppatore alle prese con il suo primo progetto, impaziente di farlo provare ai giocatori. Questi dovranno però fare i conti con numerosi bug, da annotare per poter proseguire nell'avventura. Lo sviluppatore sarà una presenza costante e talvolta invasiva durante i diversi playthrough...



Il titolo, nato dal team italiano indie BitNine Studio, è di recente stato approvato su Steam Greenlight e sarà presente a Svilupparty 2017, evento che si terrà a Bologna dal 19 al 21 maggio con l'obiettivo di favorire la comunicazione e l'incontra tra professionisti del settore, autori, programmatori e game designer emergenti. Una demo di Terrorbane per Windows e Mac è disponibile per il download gratis dal sito ufficiale del gioco.