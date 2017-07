Terry Crews è d'accordo con Blizzard sulla scelta del doppiatore di Doomfist

Prima dell' annuncio ufficiale dell'arrivo dinel roster di, Terry Crews aveva più volte affermato di voler doppiare il personaggio. Tuttavia, come ormai sappiamo, ciò non è avvenuto e la parte è stata assegnata a Sahr Ngaujah.

Questa decisione ha scatenato le proteste (ironiche e non) dei fan, ma a quanto pare il diretto interessato sembra essere d’accordo con la scelta di Blizzard. In una recente intervista ai microfoni di PC Gamer, Terry Crews ha infatti affermato: “È divertente, perché quando sono andato da Blizzard a parlare dell’eventuale possibilità ho realizzato che non volevo essere il tizio che dirotta la direzione del gioco. I creatori hanno una loro visione e io non volevo rovinarla, quindi ho detto loro che sarei stato felice di fare qualsiasi cosa fosse in linea con i loro piani. Quando ho visto che era arrivato Doomfist e che avevano scelto un altro…beh era tutto perfetto, assolutamente fantastico. Posso dire in tutta onestà che hanno preso la decisione migliore per il gioco, ed è questo il loro lavoro. In molti si sono arrabbiati, ma io no”. Ricordiamo che Doomfist debutterà su PC e console il prossimo 27 luglio.