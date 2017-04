Da questo momento in poi,perpuò essere giocato anche senza il visore, optando per la modalità di visualizzazione classica e un sistema di controllo tradizionale. La conferma è arrivata direttamente dagli sviluppatori del gioco.

Stando alle parole del Managing Director di Secret Sorcery, infatti, la decisione è stata presa per raggiungere più giocatori, visto che in questo modo tutti gli utenti Playstation 4 e Playstation 4 Pro possono giocare a Tethered (anche senza essere in possesso del visore Playstation VR). Ricordiamo che Tethered è disponibile dal 27 Febbraio pure su HTC Vive e Oculus.

