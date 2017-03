Tetsuya Nomura celebra i 15 anni di Kingdom Hearts con un artwork

Oggi, 28 marzo, ricorre il quindicesimo anniversario di: il gioco, infatti, è uscito in Giappone in questa data, nel lontano 2002, su PlayStation 2. Per celebrare questo avvenimento,, direttore della serie, ha realizzato e pubblicato un apposito artwork raffigurante il protagonista, Sora.

Per la precisione, l'illustrazione è stata pubblicata su Twitter da parte dell'account ufficiale di Kingdom Hearts. Potete trovare l'artwork e il tweet originale riportati in calce alla notizia, lasciandovi alla visione, ricordiamo che a partire dal prossimo venerdì, 31 marzo, sarà disponibile la raccolta Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix per PlayStation 4, che include ben sei titoli della serie rimasterizzati in alta definizione.