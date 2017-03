Tetsuya Nomura: il combat system di FF VII Remake sarà di stampo action

Sull'ultimo numero di Famitsu è presente una breve intervista a, il quale ha parlato tra le altre cose del sistema di combattimento di, confermando di fatto la presenza di un combat system votato all'azione.

Queste le parole di Nomura: "Le battaglie non saranno a base di comandi da impartire, saranno decisamente action. Per quanto riguarda il sistema di copertura, ci saranno dei luoghi sulla mappa che permetteranno di sfruttarle, ma non si tratta di qualcosa di strettamente necessario. Qualche tempo fa abbiamo diffuso uno screenshot che mostra la battaglia con un gigantesco scorpione, in questo caso la mappa può essere distrutta dagli attacchi nemici e inoltre ci sono nuove mosse non presenti nel gioco originale, è diventata una battaglia davvero spettacolare."

Ricordiamo che Final Fantasy VII Remake è ancora privo di una data di uscita, recentemente Nomura ha rivelato che il doppiaggio del primo del primo episodio è quasi completo.