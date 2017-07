Tetsuya Nomura parla del suo contributo a Xenoblade Chronicles 2

Il mese scorso abbiamo appreso che Tetsuya Nomura disegnerà alcuni personaggi diappartenenti all'organizzazione "Torna". Il director diè tornato sull'argomento, raccontando alcuni retroscena interessanti sulla sua collaborazione con

Parlando ai microfoni di Famitsu, Nomura ha spiegato che Tetsuya Takahashi, il director di Xenoblade Chronicles 2, è stato il suo mentore durante i primi anni di esperienza all'interno dell'industria. Trattandosi di una persona verso cui nutre grande rispetto, appena si è presentata l'occasione di collaborare nuovamente con lui ha accettato la proposta senza esitazioni. Nomura ha aggiunto che il lavoro di cui si sta occupando risale a diversi anni fa, quando ha iniziato a disegnare i personaggi dell'organizzazione Torna.

Per quanto riguarda il contributo a Xenoblade Chronicles 2, veniamo a conoscenza che Nomura sta curando il design e la caratterizzazione di diversi personaggi, oltre ai due che sono stati già svelati (li trovate nelle immagini riportate in basso). Infine, il director di Kingdom Hearts 3 ha fatto notare un dettaglio molto importante: dal momento che non è legato a nessuna divisione di Square Enix in particolare, è libero di lavorare a diversi progetti simultaneamente. Infatti, oltre alla collaborazione con Monolith ci sono altri lavori di cui si sta occupando, ma verranno svelati solo nel momento più opportuno.

Ricordiamo che Xenoblade Chronicles 2 è atteso l'entro l'anno in esclusiva per Nintendo Switch.