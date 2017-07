Tetsuya Nomura parla dello sviluppo di Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy 7 Remake

Intervistato da GameSpot.com,ha parlato apertamente dei pro e controllo dello sviluppo in contemporanea di. Il producer è impegnato su entrambi i progetti ma questo non rappresenta per lui un problema, al contrario di quanto molti siano portati a pensare.

Onestamente, ammette Nomura "non sento alcun tipo di difficoltà in tutto questo. Si tratta di due giochi molto diversi e questo è decisamente un punto a mio favore. Sono due progetti differenti e quindi posso dare sfogo alla creatività, quello che non posso inserire in un gioco potrei inserirlo nell'altro...."

Il producer conferma poi la presenza di ovvie problematiche principalmente di tipo pratico e organizzativo: "mentre stavamo lavorando per creare il materiale di Kingdom Hearts 3 da mostrare al D23 mi sono dovuto assentare per un meeting relativo a Final Fantasy VII Remake."

Infine, Nomura parla anche delle tempistiche di sviluppo di Kingdom Hearts 3, affermando che questi non sono dovuti a problemi tecnici. La decisione di cambiare motore grafico si è rivelata vincente ma non semplice da gestire e adattare il lavoro già fatto ha richiesto parecchio tempo, inoltre vari cambi al vertice negli uffici di Square-Enix hanno reso più lento il processo.

Kingdom Hearts 3 è atteso per il 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, nessuna finestra di lancio invece è stata resa nota per Final Fantasy VII Remake.