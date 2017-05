(designer die producer di vari progetti Square-Enix) ha disegnato una statuina diper, azienda di proprietà del publisher giapponese che si occupa di produrre modellini, action figure, gadget e merchandising.

Nomura ha letteralmente ridisegnato l'arcinemico di Batman con il suo tratto distintivo, la statuina sarà venduta con una ricca serie di accessori (tra cui teste e mani di ricambio) e una basetta per l'esposizione. Il Joker della serie DC Universe Variant by Play Arts Kai sarà disponibile in Giappone dal mese di settembre al prezzo di 32.184 yen, circa 256 euro al cambio attuale.