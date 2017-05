That's You, titolo PS4 non annunciato, compare sulla rating board brasiliana

Nella giornata di oggi la Brazil Advisory Rating Board, ovvero l'ente che si occupa di valutare i videogiochi in Brasile, ha inserito nel proprio database una serie di titoli. Fra questi troviamo il non ancora annunciato, gioco descritto come un platform/action pubblicato dae sviluppato in Giappone.

Nella lista compaiono inoltre Knack 2, progetto rivelato nel corso del Playstation Experience di dicembre, e VA-11 HALL-A, particolare titolo a opera di Sukeban Games al momento disponibile esclusivamente su PC e in arrivo su PS Vita e dispositivi iOS. Per il momento non sono state condivise ulteriori informazioni, aspettiamo dunque eventuali annunci o smentite da parte di Sony.