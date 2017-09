ha annunciato la localizzazione occidentale di, gioco di ruolo sviluppato dal teame in arrivo in Europa e Nord america nei primi mesi del 2018 in esclusiva sulle console della famiglia 3DS.

Scritto da Yoshitaka Murayama e diretto da Masataka Matsuura, The Alliance Alive è un JRPG che riprende le atmosfere dei classici degli anni '90, unendo a un gameplay tradizionale un comparto tecnico e stilistico di assoluto livello, con personaggi e ambientazioni disegnate da Kyoji Koizumi e musiche composte da Masashi Hamauzu. In apertura trovate il primo teaser di The Alliance Alive, buona visione!