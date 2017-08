The Amazing Eternals: annunciato il nuovo Hero Shooter degli autori di Warframe

, lo studio dietro la realizzazione di Warframe , ha annunciato, un nuovo FPS multiplayer free-to-play che mescola le meccaniche di un Hero Shooter e di un Card Game. Prevista una Closed Beta per il 29 Agosto.

I giocatori possono registrarsi sul sito ufficiale per richiedere la partecipazione alla Closed Beta, mentre chi acquista il Founders Pack riceverà automaticamente l'accesso diretto alla versione di prova.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, The Amazing Eternals si presenta come un nuovo Hero Shooter che ingloba alcuni elementi tratti dai Card Game. Queste le parole del lead designer Allen Goode: "Potrete costruire i mazzi con queste carte, decidendo di giocarle durante i match nell'ordine che preferite. Dalle ami ai power-up, passando per le trappole e le torrette, il mazzo che costruirete influenzerà il vostro stile di gioco."

Al momento non è stato fornito nessun dettaglio sulle piattaforme di destinazione, ma sono attese nuove informazioni durante il prossimo PAX West di Seattle previsto per il primo Settembre.