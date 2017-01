The Amazing Spiderman è stato rimosso dagli store digitali

Similmente a quanto accaduto in passato con altri titoli, Activision ha rimosso The Amazing Spiderman e The Amazing Spiderman 2 dagli store digitali di Wii U, PlayStation 4 e Xbox One. La scoperta è stata fatta dapprima sul Nintendo eShop, e in seguito confermata anche sulle altre piattaforme.

Sebbene la qualità degli ultimi due videogiochi dedicati all’Uomo Ragno rendano la loro scomparsa meno amara, la pratica della rimozione dei titoli dagli store digitali fa preoccupare sempre più giocatori. Tale fenomeno è attribuibile ai problemi legati alle licenze che, una volta scadute, decretano la dipartita del gioco dai canali ufficiali Sony, Microsoft e Nintendo. In passato, altri titoli con contenuti Marvel hanno subito la stessa sorte: Ultimate Marvel Vs Capcom 3, prima di fare il suo ritorno su PlayStation 4, è stato a lungo assente sia sullo store PlayStation 3, che su quello Xbox360. Lo stesso si applica per Marvel: Ultimate Alliance, anch’esso tornato da poco disponibile su Microsoft Store.