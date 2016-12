The Art of Splatoon: Dark Horse annuncia un nuovo artbook

ha annunciato l'artbook, realizzato in collaborazione cone ovviamente dedicato al coloratissimo splattatutto che tanto successo ha riscosso tra i possessori di Wii U.

The Art of Splatoon uscirà il 13 giugno 2017 in Europa e Nord America, il volume sarà composto da 320 pagine con artwork, bozzetti, design dei personaggi, delle armi, dei costumi e includerà anche alcune strisce a fumetti. Il prezzo dell'artbook è fissato a 39,99 dollari mentre il costo per l'Europa non è stato reso noto.

Splatoon è uno dei giochi Wii U più popolari in assoluto con oltre quattro milioni di copie, secondo alcuni rumor il titolo arriverà anche su Switch con una speciale riedizione che presenterà un comparto tecnico rinnovato e nuovi contenuti.