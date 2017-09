The Avengers di Crystal Dynamics sarà un action fortemente basato sull'online?

Da quandoha annunciato in collaborazione conl'arrivo di un nuovo gioco basato sugli, non abbiamo più avuto notizie riguardo al titolo che sarà sviluppato dacon l'aiuto di

Un annuncio di lavoro pubblicato dalla casa autrice di Rise of the Tomb Raider, però, potrebbe aver svelato nuovi interessanti dettagli sul progetto. La software house è attualmente alla ricerca di un Lead Level Designer, che sia capace di dare vita ad un gioco bilanciato e che sia consapevole delle implicazioni che conseguono da un gameplay condiviso in multiplayer online.

In un altro passaggio, viene specificato che la compagnia è alla ricerca di un Combat System Designer il quale dovrà costruire un efficiente "combat system che si applichi direttamente ad un gioco action in terza persona con sistema cover based".

Importante notare che l'annuncio è direttamente rivolto agli interessati a lavorare alla realizzazione di "Avengers Project": sembrerebbe, qundi, che Crystal Dynamics stia davvero creando un action game in terza persona con coperture fortemente incentrato sull'esperienza online.