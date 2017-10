The Banner Saga 3: svelata l'artwork principale del capitolo conclusivo

Lo sviluppatoreha appena pubblicato quella che sarà l'artwork principale per, titolo in via di sviluppo e capitolo conclusivo della saga ispirata alla mitologia vikinga.

L'artwork da l'occasione ai fan dell'RPG di dare un primo sguardo a ciò che li attende in questo ultimo capitolo. In concomitanza con la pubblicazione dell'artwork, la software house ha inoltre fornito una breve descrizione:

"L'avventura di ruolo magistralmente disegnata a mano metterà ancora una volta alla prova i giocatori attraverso avversari micidiali e scelte che influiranno sul loro personalissimo viaggio. In Banner Saga 3 i giocatori oltrepasseranno il muro dell'Oscurità verso un mondo mai visto prima d'ora. Ogni segreta verrà alla luce, così come saranno chiarite le intenzioni dei personaggi."

The Banner Saga 3 è attualmente in via di sviluppo per PC Windows e macOS. In allegato alla notizia trovate l'artwork principale pubblicata dallo sviluppatore.