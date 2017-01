The Banner Saga 3: al via la raccolta fondi su Kickstarter

ha lanciato oggi la campagna di raccolta fondi di: il team chiede 200.000 dollari per portare a termine i lavori sul terzo episodio della saga.

Nel momento in cui scriviamo, The Banner Saga 3 ha raccolto 8.200 dollari da parte di 188 sostenitori e mancano 42 giorni al termina della campagna, raggiungere l'obiettivo dei 200.000 dollari non dovrebbe essere particolarmente difficile. Se volete contribuire potete cliccare qui, l'uscita di The Banner Saga 3 è prevista per dicembre 2018 su PC e Mac, altre versioni non sono state citate dagli sviluppatori.