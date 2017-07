Dopo la pubblicazione risalente al 2014 sue dispositivi mobile, accolta calorosamente da pubblico e critica,ha ampliato il proprio bacino d'utenza con le versioni per. Sfortunatamente, però, l'edizione prevista perè stata cancellata a causa di difficoltà tecniche nello sviluppo.

L'annuncio arriva direttamente dal blog di Versus Evil, dove il publisher dell'RPG ha spiegato che le difficoltà riscontrate nello sviluppo sulla portatile di Sony hanno condotto alla cessazione del progetto. Stando a quanto dichiarato da Stoic, sviluppatore di The Banner Saga, la decisione è stata reciproca. In altre notizie, il terzo capitolo è già in via di sviluppo grazie ad una campagna Kickstarter di successo.