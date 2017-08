The Bard's Tale Remasterd è in arrivo su PS4 e PS Vita

A sorpresa,ha annunciato che il remaster di The Bard's Tale, intitolato, è in arrivo il 21 agosto sue il 22 agosto su. La conferma è arrivata sulla pagina Facebook del publisher.

"inXile Entertainment è fiera di annunciare che una versione rimasterizzata dell'action RPG The Bard's Tale è in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Il gioco girerà a 4K/60fps e avrà il doppio della risoluzione per le texture." dichiara lo sviluppatore, specificando che in Europa il gioco verrà pubblicato il 21 agosto su PS Vita e il 22 agosto su PS4.

Per chi non lo conoscesse, The Bard's Tale è un action RPG uscito su PC nel 2004, un'avventura fantasy che è entrata nell'immaginario di molti appassionati grazie al suo taglio umoristico e divertente. A partire dal 21 e dal 22 agosto, dunque, anche gli utenti PS4 e PS Vita avranno l'opportunità di provare il gioco in una riedizione tirata a lucido per l'occasione.