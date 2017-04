The Binding of Isaac Afterbirth+ per Switch: svelata una nuova copertina

ha annunciato su Twitter cheper Nintendo Switch sarà presto ristampato: il gioco tornerà disponibile a breve nei negozi americani con una nuova copertina, diversa rispetto a quella della prima edizione. Potete vedere la cover in calce alla notizia.

The Binding of Isaac Afterbirth+ per Switch è stato pubblicato il 17 marzo negli Stati Uniti in edizione retail e su eShop, andando presto sold-out, fattore che ha scatenato un rialzo dei prezzi nelle compravendite tra privati. Per l'occasione, il fondatore di Nicalis era intervenuto su Twitter invitando gli untenti a non acquistare il gioco a prezzo maggiorato in attesa di una ristampa.

Al momento non sappiamo quando The Binding of Isaac Afterbirth+ tornerà disponibile nei negozi, vi aggiorneremo non appena il publisher rivelerà la data di uscita per l'Europa e il Nord America.