The Binding of Isaac Afterbirth+ per Switch uscirà il 17 Marzo

Lo sviluppatoreha fornito finalmente una data di lancio per la versionedi: il gioco uscirà sulla nuova console della casa di Kyoto il prossimo 17 Marzo. La conferma è arrivata su Twitter.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, lo sviluppatore ha pubblicato quattro immagini per la fase di produzione del gioco, in cui possiamo guardare la cover della versione Nintendo Switch di The Binding of Isaac Afterbirth+. Questa versione include diversi bonus rispetto alle altre edizioni del gioco, come due set di adesivi e una copertina alternativa che potrà essere utilizzata in sostituzione di quella standard. L'appuntamento è fissato per il 17 Marzo.