The Binding Of Isaac Afterbirth + sarà uno dei giochi di lancio di Switch

ha annunciato chesarà uno dei giochi di lancio di. Il titolo sarà disponibile sulla nuova console della casa di Kyoto a partire dal 3 marzo, giorno di uscita della piattaforma.

Il publisher ha specificato che il gioco sarà disponibile in formato retail e digitale e includerà tutti i contenuti di The Binding Of Isaac Rebirth, Afterbirth e Afterbirth Plus. Rispetto alla precedente versione, questo aggiornamento include oltre 60 nuove stanze, boss e nemici inediti, oltre a nuovi oggetti e piccole migliorie al gameplay. The Binding Of Isaac è uno dei titoli indie più apprezzati degli ultimi anni e la disponibilità al lancio di Switch è sicuramente una buona notizia per i fan della serie.