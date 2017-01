The Binding of Isaac Afterbirth+ uscirà anche su Nintendo Switch

ha confermato che- l'ultima incarnazione del popolare roguelike - arriverà anche sunel corso dell'anno. Rispetto alla prima versione del gioco uscita su PC sono inclusi tutti i DLC rilasciati finora.

Rispetto alla prima edizione del gioco, The Binding of Isaac Afterbirth+ aggiunge la bellezza di 100 nuove stanze, 67 oggetti e un boss inedito, garantendo maggiore varietà nella generazione procedurale dei livelli. Dopo l'annuncio di Minecraft, FIFA, Redout, Skyrim Special Edition, Rayman Legends, Steep e Just Dance 2017, l'arrivo della nuova versione di The Binding of Isaac su Nintendo Switch sembra confermare l'interesse che gli sviluppatori di terze parti stanno manifestando verso la nuova console della casa di Kyoto.