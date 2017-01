The Binding of Isaac: Rebirth è acquistabile ora sull'App Store al costo di 14,99 euro .

L'esborso richiesto per fruire del titolo sui vostri dispositivi iOS è pari a 14,99 euro; una cifra abbastanza impegnativa ma che vi dà accesso a 10 personaggi giocabili, più di 100 nemici, 50 boss e più di 450 oggetti. Afterbirth, ultima espansione del titolo pubblicata su PC lo scorso 3 gennaio , non è invece inclusa nel pacchetto.

