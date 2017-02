The Book of Unwritten Tales 2 disponibile su App Store e Google Play

è stato apprezzato dalla critica e dal pubblico PC e console ed ora arriva finalmente anche su dispositivi mobile. E’ disponibile su App Store e Google Play grazie alla collaborazione tra

Puoi acquistare The Book of Unwritten Tales 2 al prezzo di EUR 4.99 per iOS e per Android. Il primo acquisto sblocca immediatamente tutti i capitoli e tutti i contenuti. Non sono presenti acquisti in-app o micro-transazioni di nessun tipo. Ambientato nello strano mondo fantasy di Aventásia, The Book of Unwritten Tales 2, racconta l’incredibile storia di quattro amici e dei loro destini che si intrecciano in modo molto particolare: lo gnomo mago Wilbur, la principessa degli elfi Ivo, l’avventuriero pirata Nate e la creatura Critter.

Nel corso della narrazione, i giocatori assisteranno a dialoghi divertenti e risolveranno enigmi folli, ma incontreranno anche tonnellate di riferimenti a popolari franchise fantasy ed elementi iconici della cultura pop. The Book of Unwritten Tales 2 è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi iOS e Android. Richiede almeno 1GB RAM e sistema iOS 8.0/Android 4.4 KitKat (o superiore) per l'installazione.