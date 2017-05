The Caligula Effect rinviato in Europa (Aggiornata)

, JRPG curato dallo sceneggiatore diuscito in Giappone lo scorso anno in esclusiva su PS Vita, sarebbe dovuto arrivare in Europa proprio oggi, ma stando a quanto riportato da, l'uscita europea del gioco è stata improvvisamente rimandata a una data "da definirsi". [Aggiornata]

Al momento, non sono ancora state chiarite con precisione le ragioni dietro a questo inaspettato rinvio. La versione occidentale di The Caligula Effect è stata resa disponibile in Nord America la scorsa settimana, in formato digitale, ma la compagnia non ha fornito dettagli in merito a quando avverrà il lancio nel nostro continente, limitandosi a dichiarare che "il gioco sarà disponibile tramite il PlayStation Store non appena ci saranno aggiornamenti su una nuova data di uscita, in futuro". Restiamo quindi in attesa di notizie ufficiali.

The Caligula Effect, uscito in Giappone con il titolo "Caligula", racconta una storia ambientata nel mondo virtuale di Mobius, dove nove ragazzi sono rimasti intrappolati. Cercando di ritornare nella propria realtà, scopriranno l'identità di colei che ha costruito il mondo virtuale, ovvero "μ", un software che ha sviluppato una propria personalità, e che crede di poter salvare gli esseri umani dalla propria infelicità trascinandoli nel Mobius.



Aggiornamento ore 15:25 - Nonostante la comunicazione di Atlus abbia destato disappunto nei fan, sembra che i problemi siano stati risolti in tempistiche molto brevi, ritardando l'uscita del gioco solo di alcune ore. The Caligula Effect è infatti da adesso disponibile sul PlayStation Store europeo a questo link.