The Chinese Room: il team si prende una pausa ma lo studio non chiuderà

Tramite una lunga lettera pubblicata sul blog ufficiale della compagnia, il co-fondatore dello studio ingleseha annunciato che la compagnia si prenderà una pausa a causa dei numerosi problemi che hanno segnato il team negli ultimi mesi.

Dan Pinchbeck fa sapere che recentemente è stato costretto a licenziare la maggior parte del proprio staff: "una manovra decisa a inizio anno e dettata da motivi economici. Attualmente tutti i progetti dello studio sono in pausa. Pressioni finanziarie, stress e problemi di salute ci hanno impedito di lavorare nel migliore dei modi. Questo è il momento giusto per prendersi una pausa, ricaricare le energie e pensare al futuro."

E' arrivata la fine per gli autori di Dear Esther e Everybody's Gone to the Rapture? Dan Pinchbeck si esprime in questi termini a riguardo: "No, non penso che questa sia la fine di The Chinese Room, sicuramente è la fine di un capitolo importante della nostra storia. Vi chiediamo di avere pazienza mentre cerchiamo di capire cosa faremo in futuro."

Una situazion che speriamo si possa risolvere per il meglio.