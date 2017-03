The Circle: rilasciato il nuovo trailer italiano del thriller con Emma Watson

È stato diffuso online dallail nuovo trailer ufficiale in italiano di, inquietante thriller che lancia uno sguardo al più che prossimo futuro dominato dalle corporazioni e dai social network, con protagonisti. Trovate il video in calce alla notizia, ovviamente subito dopo il salto.

Diretta e sceneggiata da James Ponsoldt (The Spectacular Now), la pellicola è basata sul romanzo di Dave Eggers del 2013 Il Cerchio (The Circle), edito da noi dalla Mondadori, che descrive un imminente futuro dove la vita di ogni individuo viene consegnata nelle mani di un’unica azienda tentacolare che ne gestisce ogni aspetto del quotidiano. Il film è stato prodotto dalla Image Nation Abu Dhabi, Likely Story, e Playtone.

The Circle inizia quando la giovane di belle speranze Mae Holland (Emma Watson) viene assunta per lavorare per la corporazione di social media più potente del mondo, The Circle, gestita dalla figura carismatica di Eamon Bailey (Tom Hanks) fondatore e mente della società, che incoraggia i suoi dipendenti a vivere la vita con la massima trasparenza possibile. The Circle gestisce infatti tramite il suo sistema operativo universale tutto quello di cui i suoi clienti necessitano, dalle comunicazioni alle transazioni finanziarie. Mae, pur essendo inizialmente entusiasta del suo impiego, inizierà a scorgere le ombre di questo sistema opprimente, e scoprirà a sue spese che nessuno è veramente al sicuro quando la privacy non esiste.

Il cast di The Circle è composto da Emma Watson nei panni di Mae Holland, Tom Hanks nella parte del capo di The Circle Eamon Bailey, Patton Oswalt nel ruolo del cofondatore di The Circle Tom Stenton, John Boyega e Karen Gillan nei panni rispettivamente di Kalden e Annie Allerton, due colleghi di Mae, ed Ellar Coltrane nel ruolo di Mercer, l’ex di Mae.

The Circle uscirà nella sale cinematografiche italiane a cominciare dal 27 aprile 2017.