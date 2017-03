Total War Warhammer 2 annunciato: primo trailer e immagini

Nel corso della EGX Rezzed di Londra, The Creative Assembly ha annunciato ufficialmente il secondo capitolo della trilogia di Total War: Warhammer, intitolato Total War: Warhammer II. L'annuncio è accompagnato dal trailer che potete visualizzare in cima alla notizia.

Il titolo proporrà ai giocatori una campagna dalla narrativa mozzafiato che si estende tra i vasti continenti di Lustria, Ulthuan, Naggaroth and e Southlands. La Campagna Great Vortex crescerà costantemente fino a culminare in un epico finale, un'esperienza mai sperimentata prima d'ora in nessun altro titolo Total War. Sarà possibile giocare nei panni di uno degli otto Lord Leggendari delle quattro razze presenti nell'universo fantasy di Warhammer. Ogni Lord Leggendario avrà una diversa collocazione geografica, e le razze si distingueranno fra di loro con nuove meccaniche di gioco, narrativa, metodi di guerra, eserciti, mostri, magie, personaggi leggendari e abilità di bombardamento del campo di battaglia.

Poco dopo il lancio di Total War: Warhammer II, i possessori di entrambi i capitoli avranno accesso a una nuova colossale campagna combinata, unendo le nuove ambientazioni a quelle del Vecchio Mondo. Total War: Warhammer II verrà pubblicato su PC nel corso del 2017.