arriverà a marzo 2018 eapprofitta della Gamescom per mostrare nuovamente il suo Racing MMO annunciato all'E3 di Los Angeles.

Corse frenetiche di stampo arcade e tante modalità per tutti i gusti, questi punti di forza del gioco, come illustrato nella nostra Video Anteprima. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di The Crew 2 ricordandovi che il gioco uscirà il 18 marzo 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.