The Crew sorpassa i 12 milioni di giocatori registrati

ha annunciato che, il controverso racing game MMO uscito nel 2014 su PC, Xbox One e Playstation 4, ha superato idi utenti registrati in tutto il mondo. Si tratta di un buon risultato, nonostante l'accoglienza non proprio entusiasmante riservata dalla critica.

Considerando che la critica non gli ha riservato un'accoglienza particolarmente positiva, The Crew è riuscito a ritagliarsi un certo interesse tra i giocatori nel corso del tempo, granzie al rilascio di nuovi eventi ed espansioni (tra cui ricordiamo The Crew: Wild Run). Come viene confermato nel blog ufficiale di Ubisoft, il titolo ha superato i 12 milioni di utenti registrati: cosa ne pensate di questo traguardo?

