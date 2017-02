The Descendant Full Season è disponibile su Steam

Come annunciato daè ora disponibile per l'acquisto su PC (via Steam). Si tratta della raccolta di tutti gli episodi dell'omonimo titolo uscito durante lo scorso marzo.

The Descendant si presenta come un gioco d'avventura in terza persona ambientato in un mondo post-apocalittico. All'interno delle strutture Ark, il nostro compito sarà aiutare i superstiti e scovare i responsabili della cospirazione sepolta all'interno di Ark-1.

Potete visionare un trailer e una galleria di immagini tratte dal gioco, rispettivamente in testata e in calce all'articolo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che The Descendant Full Season è disponibile ora su Steam; la raccolta è al momento prezzata a 14,99 euro.