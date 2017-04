The Disney Afternoon Collection esce oggi nei negozi: ecco il trailer di lancio

, raccolta che comprende i primi due capitoli di, è disponibile a partire da oggi su. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

The Disney Afternoon Collection include sei titoli sviluppati in collaborazione con Disney, vale a dire Chip 'n Dale Rescue Rangers, Chip 'n Dale Rescue Rangers 2, Darkwing Duck, DuckTales, DuckTales 2 e TaleSpin. Tutti i giochi della raccolta presentano una veste grafica aggiornata e le nuove modalità Boss Rush e Time Attack, ma c'è la possibilità di attivare alcuni filtri che replicano lo stesso look delle versioni originali uscite su NES. Il pacchetto è acquistabile al prezzo di 19,99 euro: ci farete un pensierino?