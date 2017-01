The Division: breve trailer per la terza espansione "Fino alla Fine"

Nella giornata di oggiha pubblicato un nuovo trailer diche ci presenta la terza espansione, intitolata "". Il filmato non include alcuna sezione di gameplay, tuttavia ci dà una prima idea dei contenuti.

Il video che trovate in apertura ci mostra due squadre una contro l'altra. Alcuni utenti hanno ipotizzato che il DLC aggiungerà una modalità pvp simil-deathmatch, mentre secondo altri si tratterà di una nuova modalità orda. Fortunatamente, a breve ne sapremo di più: Ubisoft ha infatti annunciato che domani alle ore 17:00 terrà una diretta in cui rivelerà tutti i dettagli dell'espansione. Non ci resta, dunque, che attendere qualche ora.