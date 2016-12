The Division: disponibile la patch per il supporto a PlayStation 4 Pro

ha annunciato che la patch diper il supporto aè da oggi disponibile per il download. L'update pesa 2.3GB ed apporta alcune migliorie grafiche allo sparatutto/MMO di

A quanto pare, The Division continuerà a girare a 1080p anche su PlayStation 4 Pro; ciò che sarà renderizzato in 4K nativo sarà invece l'interfaccia utente. La software house ha comunque confermato che sono state introdotte diverse migliorie tecniche, focalizzate in special modo sulla definizione delle ombre e sulla qualità dei riflessi. Nessuna menzione viene fatta invece per il supporto all'HDR, ma non escludiamo che questo possa essere implementato in futuro.

Tom Clancy's: The Division è disponibile ora per PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che il DLC Lotta per la Vita ha fatto oggi il suo debutto su PlayStation 4.