The Division: il DLC Fino alla Fine arriva domani insieme al nuovo aggiornamento

annuncia che la terza espansione di, sarà disponibile per il download da domani come parte del Season Pass o acquistabile separatamente. Questa nuova espansione sarà acquistabile contemporaneamente su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.

L’aggiornamento 1.6 sarà scaricabile gratuitamente per tutti i giocatori di Tom Clancy’s The Division a partire da domani, 28 febbraio 2017. Ubisoft renderà disponibile una prova gratuita del titolo, per permettere ai nuovi giocatori di provare The Division gratuitamente a partire da domani, 28 febbraio 2017, su Xbox One e PC e dal 9 marzo 2017 su PlayStation 4. Questa prova darà ai giocatori l’accesso completo al gioco fino al raggiungimento del livello 8 o fino a sei ore di gioco. Tutti i progressi raggiunti durante la prova gratuita saranno trasferiti nel gioco al momento dell’acquisto.

Quando la situazione nella Zona Nera si inasprisce, l’epidemia è fuori controllo e ogni parvenza di civiltà è ormai collassata, la Joint Task Force è costretta a ritirarsi dalla zona, abbandonando importanti terminali e informazioni riguardanti le operazioni. Ora, i traditori sono vicini a recuperarle. In Fino alla Fine un team di otto agenti della Divisione avranno il compito di fermare i traditori e riprendere il controllo della situazione. Fino alla fine offre un nuovo modo di vivere la Zona Nera attraverso una modalità competitiva suddivisa in sessioni caratterizzate da obiettivi chiari e condizioni di vincita e incorporerà elementi chiave della Zona Nera come i nemici PvE e i luoghi di interesse. I giocatori faranno parte di un team composto da 8 agenti della Divisione che combatteranno contro un team di 8 traditori, che tenteranno di entrare in possesso dei terminali. Fino alla Fine includerà anche una nuova incursione, Segnale Dirottato.

In concomitanza all’uscita di Fino alla Fine, sarà pubblicato anche l’aggiornamento 1.6 che espanderà la mappa di gioco della Zona Nera con tre nuove aree sbloccate, aggiungerà nuovi eventi speciali Contaminazione che si terranno in una località sotterranea della Zona Nera, nuove armi esotiche e luoghi di interesse e la nuova modalità Leggendaria che aumenterà il livello delle sfide per i giocatori migliori di Tom Clancy’s The Division.