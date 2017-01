The Division: il DLC Fino alla Fine non sarà esclusiva temporale Xbox One

Arrivano buone notizie per i possessori di PlayStation 4 ansiosi di mettere le mani sul nuovo DLC di: la nuova espansionenon sarà un'esclusiva temporale Xbox One, come invece accaduto con i DLC

Durante il livestream che Ubisoft Massive ha tenuto in giornata, è stato inoltre specificato che la patch 1.6 dello shooter MMO verrà rilasciata anch'essa in contemporanea su tutte le piattaforme di gioco. Prima di distribuire l'update, però, si terrà un nuovo PTS (Server Pubblico di Prova) su PC, di cui non conosciamo ancora dettagli o data di inizio.

Tom Clancy's: The Division è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Nella giornata di ieri è stato pubblicato un breve trailer per l'espansione Lotta per la Vita.