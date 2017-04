The Division: due eventi speciali per festeggiare l'arrivo della primavera

Ubisoft ha annunciato che festeggerà l'arrivo della primavera con due eventi speciali dedicati a Tom Clancy's The Division. Dal 14 al 18 aprile, infatti, i giocatori saranno ricompensati con bottino extra e casse doppie.

Quello pasquale è solo il primo di una serie di eventi speciali di gioco, che come comunicato dallo sviluppatore verranno organizzati a cadenza settimanale. Di seguito vi elenchiamo i dettagli dell'evento Easter Double Event.

Dalle 10:00 del 14 aprile alle 10:00 del 16 aprile: un gran numero di nemici, compresi boss mondiali e PNG importanti delle missioni, garantiranno bottino extra.

Dalle 10:00 del 16 aprile alle 10:00 del 18 aprile: in questo periodo i giocatori saranno ricompensati con casse doppie ogni volte che riempiranno la barra della maestria sul campo.

In aggiunta, a partire dal 13 aprile il venditore premium terrà una svendita primaverile. Le offerte, che permetteranno di risparmiare fino al 75%, finiranno il 20 aprile, e includono emote, divise, skin e molto altro. Tom Clancy's The Division è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4.