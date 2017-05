The Division giocabile gratis su tutte le piattaforme questo weekend

ha annunciato chesarà giocabile gratuitamente questo weekend su tutte le piattaforme, a partire dal 4 Maggio. I progressi accumulati durante il periodo di prova potranno essere trasferiti sul gioco completo.

Per essere più precisi, il periodo di prova su PC inizierà alle ore 15:00 italiane del 4 Maggio, per concludersi alle 22:00 del 7 Maggio. Su Xbox One e Playstation 4, invece, si inizierà alle 05:00 del 4 Maggio e si finirà alle 05:00 dell'8 Maggio. Questo weekend gratuito permette di accedere a tutti i contenuti del gioco completo, e come vi abbiamo detto in apertura sarà possibile conservare i progressi e trasferirli nel caso decidiate di acquistare il titolo. Approfitterete di questa occasione?