The Division: in arrivo diversi bonus per il primo anniversario

ha deciso di celebrare il primo anniversario dia partire da domani, offrendo ai giocatori una serie di bonus gratuiti come una nuova emote, 200 crediti premium e altro ancora. Agli utenti basterà effettuare il login entro una finestra temporale prestabilita.

I giocatori che effettueranno il login su The Division dal 9 al 16 Marzo riceveranno due bonus gratuiti (una nuova emote "Rocky-Style" e 200 crediti premium), mentre dal 9 all'11 Marzo si avrà accesso a due eventi con moltiplicatore 2X per le ricompense sul campo (come potete vedere nell'immagine riportata in basso). Ricordiamo che Ubisoft ha confermato l'arrivo di altre due espansioni gratuite nel corso del 2017. Una buona occasione per tornare su The Division?