The Division: l'aggiornamento 1.6 arriverà il 28 febbraio

Durante l'ultima puntata della trasmissione State of the Game,ha annunciato che l'aggiornamento 1.6 disarà disponibile dal 28 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC.

L'update sarà scaricabile al termine di una lunga operazione di manutenzione dei server che inizierà ufficialmente alle 12:30 (ora italiana) di martedì 28 febbraio. Tra le novità dell'aggiornamento 1.6 troviamo un miglior supporto per PlayStation 4 Pro e l'introduzione delle microtransazioni, oltre a un miglior bilanciamento del gameplay e altre novità non ancora rivelate, che verranno svelate dal changelog ufficiale.