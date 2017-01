The Division: l'aggiornamento 1.6 introdurrà le microtransazioni

ha confermato recentemente che l'aggiornamento 1.6 diintrodurrà le microtransazioni, limitatamente agli oggetti estetici per la personalizzazione dei propri personaggi.

Le microtransazioni sono già attive sul Server Pubblico di Prova e faranno il loro debutto con il prossimo aggiornamento del gioco. L'update introdurrà i Crediti Premium, i quali potranno essere ottenuti solamente con denaro reale, non sarà dunque possibile guadagnare moneta virtuale con le attività in-game. I Crediti Premium possono essere utilizzati per l'acquisto di Emote ed altri oggetti cosmetici, maggiori dettagli sui tagli disponibili e sui costi verranno comunicati in un secondo momento.